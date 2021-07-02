Сервис запустили с 29 июня. Как сделать оценку жилья и как действовать в случае несогласия с полученными данными – читайте далее.
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Как сделать оценку
Сервис доступен онлайн на сайте Фонда государственного имущества Украины. Оценщикам и нотариусам потребуется зарегистрироваться в Единой базе. Для доступа потребуется электронная подпись или электронная печать субъекта оценочной деятельности.
Сервис оценки жилья / Скриншот с сайта Фонда госимущества
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Зачем нужна оценка
В случае если физическое лицо продало, обменяло, получило в наследство или дар объект недвижимости, этот доход подлежит налогообложению. В таком случае нужно определить оценочную или рыночную стоимость жилья.
Что делать в случае несогласия
Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости жилья, оно может обратиться к оценщику. Последний в свою очередь может определить рыночную стоимость объекта. Он составляет отчет об оценке, который регистрируется в Единой базе и действует в течение 6 месяцев.
Оценщикам и нотариусам нужно зарегистрироваться в Единой базе / Фото Pixabay