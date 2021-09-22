Проект интерьера киевского салона красоты без гендерных стереотипов вошел в финал, а впоследствии – победил в номинации Wellness & Wellbeing. Всего в конкурсе приняло участие 760 работ в различных категориях.

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Основатель Balbek Bureau / Фото фейсбук Слава Балбек

Важный для меня вечер.

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Только что прошла 17-я, ежегодная церемония награждения Hospitality Design Award, в Нью-Йорке. В этом году было около 760 работ в разных категориях.

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И вот только что наш проект попал в финал, а потом выиграл первую премию в категории Wellness & Wellbeing, чему я конечно рад, как "копец прям не знаю шо".

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Спасибо бюрошечке, команде, клиентке и Украине, что позволяют реализовывать такие проекты здесь и сейчас.

– написал дизайнер в фейсбуке.

Слава Балбек с премией / Фото фейсбук слава Балбек

Церемония награждения / Фото фейсбук Слава Балбек

Международная премия Hospitality Design Award ежегодно отмечает лучшие достижения в дизайне интерьеров и продуктов со всего мира.