Проєкт інтер'єру київського салону краси без гендерних стереотипів ввійшов у фінал, а згодом – переміг у номінації Wellness & Wellbeing. Всього в конкурсі взяло участь 760 робіт у різних категоріях.

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Засновник Balbek Bureau / Фото фейсбук Слава Балбек

Важливий для мене вечір.

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Щойно пройшла 17-тя, щорічна церемонія нагородження Hospitality Design Award, в Нью-Йорку. В цьому році було близько 760 робіт у різних категоріях.

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І ось тільки що наш проєкт потрапив до фіналу, а потім виграв першу премію в категорії Wellness & Wellbeing, чому я звичайно радий...

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Спасибі бюрошечці, команді, клієнтці і Україні, що дозволяють реалізовувати такі проєкт тут і зараз. –

написав дизайнер у фейсбуці.

Слава Балбек з премією / Фото фейсбук Слава Балбек

Церемонія нагородження / Фото фейсбук Слава Балбек

Міжнародна премія Hospitality Design Award щорічно відзначає найкращі досягнення в дизайні інтер’єрів і продуктів зі всього світу.