Украинские банки выдали около 3% ипотек заемщикам без официальных доходов

23 декабря 2021 , 16:55
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Источник:

"Минфин"

Объем новых выдач ипотек за первые 9 месяцев 2021 почти в 3 раза выше, чем в прошлом. В то же время стало известно, что отечественные банки выдали не имеющим официальных доходов заемщикам около 3% ипотечных займов.

Это следует из диаграммы, опубликованной в "Отчете о финансовой стабильности НБУ". Рассказываем о самом важном.

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Преимущественно банки не кредитуют, если у заемщика нет официальных доходов, однако готовы учитывать и другие источники поступлений,
– говорится в отчете Нацбанка Украины.

При этом, "около десятой части кредитов получили должники с официальным доходом менее 10 тысяч гривен".

Среднее соотношение расходов по обслуживанию долга и доходов заемщика (DSTI) составляет около 48% и за год несколько возросло.

 

Распределение кредитов / Инфографика НБУ

Ипотека растет

Всего за первые 10 месяцев 2021 года банки выдали 8,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 7 миллиардов гривен. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло почти в 3 раза в денежном выражении.

Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% всех выданных ипотечных кредитов.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: 5 наиболее активных банков заключили около 90% новых сделок. В то же время средняя сумма договора в октябре уменьшилась до 803,9 тысяч гривен с 858,1 тысячи гривен в сентябре.

Автор: Юлія Бабич