Украинские банки выдали около 3% ипотек заемщикам без официальных доходов

Объем новых выдач ипотек за первые 9 месяцев 2021 почти в 3 раза выше, чем в прошлом. В то же время стало известно, что отечественные банки выдали не имеющим официальных доходов заемщикам около 3% ипотечных займов.

Это следует из диаграммы, опубликованной в "Отчете о финансовой стабильности НБУ". Рассказываем о самом важном.

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Преимущественно банки не кредитуют, если у заемщика нет официальных доходов, однако готовы учитывать и другие источники поступлений,

– говорится в отчете Нацбанка Украины.

При этом, "около десятой части кредитов получили должники с официальным доходом менее 10 тысяч гривен".

Среднее соотношение расходов по обслуживанию долга и доходов заемщика (DSTI) составляет около 48% и за год несколько возросло.