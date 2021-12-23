Це випливає із діаграми, опублікованої у "Звіті про фінансову стабільність НБУ". Розповідаємо про найважливіше.

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Переважно банки не кредитують, якщо позичальник не має офіційних доходів, однак готові враховувати й інші джерела надходжень,

– йдеться у звіті Нацбанку України.

При цьому, "близько десятої частини кредитів отримали боржники з офіційним доходом менш як 10 тисяч гривень".

Середнє співвідношення витрат на обслуговування боргу та доходів позичальника (DSTI) становить близько 48% і за рік дещо зросло.



Розподіл кредитів / Інфографіка НБУ Розподіл кредитів / Інфографіка НБУ