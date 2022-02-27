Украинские строители объединяются для восстановления жилья после бомбардировок

Школа профессионального девелопмента UrbanLand запустила волонтерскую инициативу, чтобы помочь восстановить жилье потерявшим его. Об этом заявил учредитель Urbanland Игорь Райков.

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Когда русский корабль окончательно уйдет на**уй из наших городов, необходимо будет восстановить жилье тем, у кого его больше нет. Государству будет чем заняться – дороги, мосты, аэродромы и прочее. А наше сообщество поможет с восстановлением жилья,

– заверил Райков.

Он надеется, что инициатива сможет восстановить, по меньшей мере, десяток жилых помещений.

Пока нужно только подтвердить готовность к участию, зарегистрировавшись по ссылке.