Школа професійного девелопменту UrbanLand запустила волонтерську ініціативу, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Про це заявив засновник UrbanLand Ігор Райков.

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Українські будівельники об’єднуються для відновлення житла після бомбардувань

Коли русcкій корабль остаточно піде н**уй з наших міст, необхідно буде відновити житло тим, у кого його більше немає. Державі буде чим зайнятись – дороги, мости, аеродроми та інше. А наша спільнота допоможе з відновленням житла,

– запевнив Райков.

Він сподівається, що ініціатива зможе відновити щонайменше десяток житлових приміщень.

Наразі потрібно тільки підтвердити готовність до участі, зареєструвавшися за посиланням.