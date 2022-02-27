Украинские строители объединяются для восстановления жилья после бомбардировок

Приобщиться приглашают девелоперов, проектировщиков, бригады строителей, тех, кто может предоставить строительные материалы или финансирование.

Школа профессионального девелопмента UrbanLand запустила волонтерскую инициативу, чтобы помочь восстановить жилье потерявшим его. Об этом заявил учредитель Urbanland Игорь Райков.

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Когда русский корабль окончательно уйдет на**уй из наших городов, необходимо будет восстановить жилье тем, у кого его больше нет. Государству будет чем заняться – дороги, мосты, аэродромы и прочее. А наше сообщество поможет с восстановлением жилья,

– заверил Райков.

Он надеется, что инициатива сможет восстановить, по меньшей мере, десяток жилых помещений.

Пока нужно только подтвердить готовность к участию, зарегистрировавшись по ссылке.