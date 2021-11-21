Попадали в такую историю? Вот и звездам есть что рассказать. Печальным опытом поделились Олег Фагот Михайлюта, Виталий Козловский, Анна Тринчер, Елена Кравец, Слава Каминская и другие.

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Ушиб мизинца на ноге

Ножки мебели с острыми углами, непродуманные дверные проемы и высокие пороги часто становятся причиной популярной травмы – ушиба мизинца. О своем травматическом опыте рассказали, в частности, Олег "Фагот" Михайлюта и Виталий Козловский.

Несмотря на активный лайфстайл, участник группы ТНМК получает мелкие травмы именно в своем собственном доме.

"Когда диван "нападает" на твой мизинец – это всегда адски. Мне кажется, что это – самая большая несправедливость", – рассказывает "Фагот".

Виталий Козловский рассказал о травмах дома / Фото инстаграм @vkozlovskiy

Похожей проблемой делится и Виталий Козловский, однако главным врагом певца является не мебель, а дверные проемы.

Момент, который бывает с каждым в жизни – когда ты не вписываешься в дверь и ударяешься мизинцем ноги об какой-то уголок,

– комментирует свой травматический опыт певец.

Но на этом приключения Козловского не завершаются. Однажды, выходя из ванной, он поскользнулся и упал. "Забился, но не сильно", – с улыбкой вспоминает певец.

Порезы

Анна Тринчер часто ломает ногти / Фото инстаграм @annatrincher_official

Певица и блоггер Анна Тринчер не скрывает, что травмироваться дома для нее – обычное дело. Самую большую боль вызывают сломанные ногти. Но это – не единственная скрытая опасность в доме.

Недавно порезалась ножом… Очень часто и режусь и бьюсь. Это потому, что у меня очень сильная энергетика. Я такая девушка-хаос, девушка-космос,

– заключает Тринчер.

Кухня стала неприятным местом и для Милы Нитич. Певица отмечает, что постоянно режется острыми ножами или стеклом от осколков посуды, так что мелкие травмы стали постоянным аксессуаром на руках.

Может повредить свои руки дома и звездный хирург Эдгар Каминский. Однако, добавляет он, это скорее исключение из правил.

Я с координацией дружу. Представьте себе постоянно травмирующегося хирурга, который ударяется об косяк, падает, у него что-то выливается из рук… Я думаю, что вы бы к такому хирургу не пошли, –

подчеркивает Каминский.

А вот с экс-женой хирурга – Славой Каминской, бытовые травмы случаются часто. К примеру, однажды из ее холодильника выпала бутылка шампанского, об обломки которых певица порезала ногу.

Ожоги

Илона Гвоздева больше всего переживает из-за предотвращения травм у детей / Фото инстаграм @ilonagvozdeva

Танцовщица Илона Гвоздева припоминает, что самые болезненные травмы у нее случались не на паркете, а дома. Причем наиболее волнующие связаны с ее дочерью. Так, однажды, готовя домашнюю карамель, родители недосмотрели момент, когда девочка решила попробовать раскаленный сахар. Дочь опустила палец в посуду с горячей смесью, что в конце концов привело к ожогу.

Ошпарился кипятком в свое время и певец Геннадий Витер. При чем случилась неприятная травма перед самым выездом на масштабное событие. Торопясь сварить пищу для своих собак, Витер ошпарил всю правую руку. Сейчас он вспоминает, что это была адская боль, сопровождавшаяся онемением конечности. А из-за спешки мужчина даже не смог получить должного осмотра и лечения.

Никогда не спеши – успеешь. Никогда не совершай резких или эмоциональных движений, ведь это может привести к серьезным проблемам,

– извлек урок Ветер.

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Вывихи и переломы

Звезда кино Дарья Петрожицкая рассказывает о курьезном случае, который повлек за собой вывих руки. В доме актрисы сломалась стиральная машинка. Стирать джинсы пришлось своими руками. Не рассчитав сил, Петрожицкая так сильно выкручивала штаны, что вывихнула руку.

Елена Кравец получила травму из-за удара об косяк / Фото инстаграм @lennykravets

Актриса и ведущая Елена Кравец тоже имела неприятный опыт бытовых травм. Летом у нее случился перелом плюсневой кости.

"Это настоящая трагикомедия. Я вернулась домой и просто планировала заниматься своими делами, вдруг буквально запуталась в собственных широких шелковых штанах и упала. Очень сильно ударилась пяткой о косяки и, таким образом, получила травму, даже рассказывать смешно", – прокомментировала Кравец.

Как уменьшить риск травматизации в доме

Бытовой травматизм – это вид травм, возникающих в домашних условиях. Большинство из них связано с уборкой помещения и приготовлением пищи. Преобладают ушибы, раны, ожоги. Во всем мире бытовые травмы составляют почти половину всех травм, возникающих вне рабочего времени.

Но правильно обустроенное помещение может стать первым шагом к тому, чтобы обезопасить себя и родных от непредвиденных травм.