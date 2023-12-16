Вот две устаревшие тенденции в декоре, которые уже многие не используют по разным причинам. Дизайнеры интерьера и известные эксперты говорят, что вы должны "знать их в лицо".

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Украшения больших размеров

Выбор больших украшений, возможно, являлся популярной тенденцией несколько последних лет. Однако эксперты говорят, что теперь декор больших размеров считается устаревшей модой.

Независимо от того, планируете ли вы повесить большие украшения на елку или на рождественскую гирлянду, лучше этого не делать. Выбирайте маленькие украшения, которые создадут вневременный вид.

Также важно учитывать размер пространства, которое вы оформляете: слишком большие предметы декора в маленькой комнате могут его перегружать.

"Большие бумажные и деревянные украшения отходят на второй план и освобождают место для меньших и уникальных", – говорит дизайнер Кейт Дакворт.

Прихожая с гирляндами и большими белыми бумажными украшениями / Фото Future

Искусственные украшения

Украшения из искусственных листьев все еще имеют место в рождественском декоре. Но выбор настоящей зелени, без сомнения, создаст гораздо более аутентичный и вневременный вид.

"Естественная зелень создаст прохладную и органическую атмосферу праздника", – говорит нью-йоркский дизайнер Артем Кроповинский.

Это также отличный способ проявить творчество: от изготовления собственного рождественского венка до создания композиций для оформления центра рождественского стола.

Искусственный рождественский венок / Фото Future

Еще три устаревших тенденции в рождественском декоре

Во-первых, это монохромный, то есть однотонный декор. Белые елки с белыми украшениями уже давно не актуальны, ведь они выглядят неестественно.

Вторая тенденция, о которой стоит забыть – пластиковые игрушки в большом количестве. Они не только вредны для окружающей среды, но и часто создают портящий весь декор, создавая дешевый вид.

Также дизайнеры отмечают, что не стоит восхищаться красными и зелеными оттенками. Традиционные рождественские цвета понемногу становятся антитрендом, хотя многие используют их в декоре до сих пор.