Ось дві застарілі тенденції в декорі, які вже багато хто не використовує з різних причин. Дизайнери інтер'єру та відомі експерти кажуть, що ви маєте "знати їх в обличчя".

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Прикраси великих розмірів

Вибір великих прикрас, можливо, був популярною тенденцією кілька останніх років. Проте експерти кажуть, що тепер декор великих розмірів вважається застарілою модою.

Незалежно від того, чи ви плануєте почепити великі прикраси на ялинку, чи на різдвяну гірлянду, краще цього не робити. Обирайте маленькі прикраси, які створять позачасовий вигляд.

Також важливо враховувати розмір простору, який ви оформлюєте: занадто великі предмети декору в маленькій кімнаті можуть її перевантажувати.

"Великі паперові та дерев'яні прикраси відходять на другий план і звільняють місце для менших та унікальних", – каже дизайнерка Кейт Дакворт.

Передпокій з гірляндами та великими білими паперовими прикрасами / Фото Future

Штучні прикраси

Прикраси зі штучного листя все ще мають місце в різдвяному декорі. Та вибір справжньої зелені, без сумніву, створить набагато автентичніший і позачасовий вигляд.

"Природна зелень створить прохолодну та органічну атмосферу свята", – каже нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

Це також чудовий спосіб проявити творчість: від виготовлення власного різдвяного вінка до створення композицій для оформлення центру різдвяного столу.

Штучний різдвяний вінок / Фото Future

Ще три застарілі тенденції в різдвяному декорі

По-перше, це монохромний, тобто однотонний декор. Білі ялинки з білими прикрасами вже давно не актуальні, адже вони мають неприродний вигляд.

Друга тенденція, про яку варто забути, – пластикові іграшки у великій кількості. Вони не лише шкідливі для довкілля, а й часто створюють псують увесь декор, створюючи дешевий вигляд.

Також дизайнери наголошують на тому, що не варто захоплюватися червоними та зеленими відтінками. Традиційні різдвяні кольори потрохи стають антитрендом, хоча багато хто використовує їх у декорі досі.