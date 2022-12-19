Как отмечают дизайнеры интерьеров, некоторые тенденции быстро угасают, в то время как другие выдерживают испытание временем. Поэтому вы сможете как вдохновиться современными идеями, так и отдать предпочтение классике.

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Собрали 10 трендовых образов, среди которых вы обязательно найдете тот, что украсит ваш дом в праздничный сезон.

Используйте бумажные украшения



Елка с оригинальными бумажными украшениями / Фото Layered Lounge

Экологические и стильные бумажные рождественские украшения могут отлично дополнить елку правильной формы. Важно, что такие игрушки позволят сэкономить деньги, а по окончании праздничного сезона – не займут много места при хранении.

Кстати, сделать такие игрушки можно самостоятельно. Это может стать хорошим времяпровождением с семьей во время плановых отключений света.

Присмотритесь к альтернативам новогодней елки



Чем заменить елку на Новый год / Фото JON DAY PHOTOGRAPHY LTD

Каждый год все больше людей по всему миру отказываются от традиционных елок, выбирая венки и ветки хвойного дерева. Кроме того, украсить можно комнатные растения, букет камыша и сложенные друг на друга книги.

Все эти решения действительно удачный вариант, чтобы сэкономить на покупке елки и внести в дом атмосферу праздника. Главное – учтите свое настроение и общий стиль дома.

Сделайте елку по-настоящему своей



Оригинальные игрушки придадут елке индивидуальности / Фото Selfridges

Чтобы выделить елку, выберите набор уникальных украшений. Возможно, несколько забавный на наивный. Или наоборот – мрачный и сдержанный. От животных до готических черных шаров – сегодня можно найти украшения на любой вкус. К тому же такие игрушки станут отличным дополнением к подарку под елку.

Украсьте елку в скандинавском стиле



Елка в скандинавском стиле / Фото Future

Дома, оформленные в скандинавском стиле, ассоциируются со снежными пейзажами, хюге и мерцанием свечей. Поэтому для таких интерьеров необходима елка, которая будет накладываться на это настроение.

Чтобы создать такое дерево, выберите сочетание прозрачных, белых и серебряных безделушек. А чтобы веточки засияли – приобретите светодиодные гирлянды, имитирующие свечи.

Оставьте только гирлянды



Пример минималистичной елки / Фото Sofa.com

Минимум игрушек и максимум огней – такие варианты оформления елок предлагают дизайнеры интерьера. По мнению экспертов, это решение удачно сработает в домах с акцентной мебелью или текстилем: диваном, ковром, шторами.

Однако, выбирая это оформление, помните, что елка должна быть пышной и максимально симметричной.

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Сделайте акцент на полу



Как дополнить елку / Фото James Merrel

Развлекитесь в этом году, дополнив яркие украшения на елке, красочными коробками с подарками. Создайте щедрую смесь золотых оберток и праздничных лент, чтобы повторить атмосферу из американских фильмов.

Попробуйте королевский шик



Королевский декор / Фото Amara

Роскошное и несколько театральное оформление снова актуально. Проще достичь желаемого эффекта, сочетая золотой, насыщенный зеленый и бордовый цвета. Атмосферу дополнит разнообразный декор. А финальным аккордом станет верхушка в форме короны.

Возможно, ваш выбор – серебро



Снежная елка для поклонников серебра / Фото John Lewis

Для создания импрессионистической елки необходимо использовать все оттенки снега. Вы можете смело совмещать белый, серебряный, голубой. Не лишним будет дождик, гирлянды и искусственный снег. Особенно эффектно такой способ оформления будет смотреться на серебряных елках.

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Ничего не придумывайте



Как в этом году создать традиционную елку / Фото maxwell attenborough

Рождественская палитра красного, зеленого и золотого цветов – это традиционное сочетание, которое снова актуально в 2022 году. Извлеките смешанную коллекцию украшений из семейных реликвий и соедините их с простыми металлическими шариками. В то же время, дизайнеры советуют не перегружать классическую елку мишурой или несколькими видами гирлянд.

Используйте нежные румяна



Нежно-розовый – идеальная палитра для любящих оригинальность / Фото Future

Нежно-розовый все еще редко используется для декора дома на Новый год. А зря. Такая палитра делает квартиру теплой, изящной и одновременно оригинальной.