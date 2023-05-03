Единственный в городе: как выглядит ультрасовременный дом с вроде бы незавершенным ремонтом
Источник:Realtor
В Омасе, штат Небраска, продают ультрасовременный дом с намеренным незавершенным видом. Он совсем не похож на другие дома в городе.
Здание площадью 633 квадратных метров появилось на рынке за 1 250 000 долларов. "Это столь впечатляющая архитектура и столь отличающаяся от остальной Омахи. Дом спрятан в деревьях на недвижимом участке площадью 10 акров", – рассказывает агент по листингу Майкл Мэйли.
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Уникальный дом с "незавершенным" ремонтом
Местный архитектор Рэнди Браун купил это здание 1960-х годов в 2006 году. Он расширил его и дополнил уникальными элементами из металла, дерева, бетона и стекла.
"Это просто отличное использование открытой древесины и даже незавершенных фанерных потолков. Они незакончены, но все так и должно выглядеть", – объясняет Мэйли.
Незавершенный вид касается даже электрических проводов. Некоторые из них архитектор оставил намеренно снаружи.
Во всем доме также есть деревянные детали, включая рельсовые стены. А на самом низком уровне есть причудливые качели с шинами, гостиная и две спальни.
В комнате видны электрические провода, придающие производственный стиль / Фото Realtor
Архитектор Браун продал дом в 2014 году нынешним владельцам, которые добавили ландшафтный дизайн и превратили некоторые комнаты в старой части дома в спортзал, офис и помещение для гостей.
Особенностью интерьера является стеклянная стена от пола до потолка. Поэтому возникает невероятное чувство единства с природой.