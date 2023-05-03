Будівля площею 633 квадратних метрів з'явилася на ринку за 1 250 000 доларів. "Це настільки вражаюча архітектура і настільки відрізняється від решти Омахи. Будинок захований у деревах на нерухомій ділянці площею 10 акрів", – розповідає агент з лістингу Майкл Мейлі.

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Унікальний будинок з "незавершеним" ремонтом

Місцевий архітектор Ренді Браун купив цей будинок 1960-х років у 2006 році. Він розширив його та доповнив унікальними елементами з металу, дерева, бетону та скла.

"Це просто чудове використання відкритої деревини та навіть незавершених фанерних стель. Вони незакінчені, але все так і має виглядати", – пояснює Мейлі.

У будинку багато "незавершених елементів" / Фото Realtor

Незавершений вигляд стосується навіть електричних проводів. Деякі з них архітектор залишив навмисно зовні.

У всьому будинку також є дерев'яні деталі, включно з рейковими стінами. А на найнижчому рівні є химерні гойдалки з шинами, а також вітальня та дві спальні.



У кімнаті видно електричні проводи, що надає виробничого стилю / Фото Realtor

Архітектор Браун продав будинок у 2014 році нинішнім власникам, які додали ландшафтний дизайн і перетворили деякі кімнати в старій частині будинку на спортзал, офіс і приміщення для гостей.

Особливістю інтер'єру є скляна стіна від підлоги та до стелі. Через це виникає неймовірне відчуття єдності з природою.

Скляна стіна з підсвічуванням / Фото Realtor