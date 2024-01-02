Как бюджетно обновить интерьер спальни: три легких способа от дизайнеров

Обновление спальни не означает, что сразу нужно готовить кошелек к большим затратам. Вы можете легко улучшить интерьер этой комнаты, изменив всего несколько деталей.

Эксперты советуют заменить три вещи в спальне, которые оказывают существенное влияние на ее вид. Интересно, что для этих обновлений часто даже не нужно ничего покупать, потому что кое-что можно найти в своем доме, например, новую лампу.

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Измените освещение

Иногда мы настолько привыкаем видеть что-нибудь в одной комнате, что перестаем это замечать. Однако замена лампы или абажура может освежить помещение.

Замена нейтральных ламп на что-либо цветное или даже смена абажуров может кардинально повлиять на атмосферу и создать совершенно новый образ.

– говорит дизайнер Кэти Кертис.

Проверьте также свои лампочки – в спальне по крайней мере часть освещения должна быть слабой и теплой. Если в вашей комнате преобладает холодный и яркий свет, то это нужно изменить.

Позаботьтесь о новой постели

Постель – это действительно один из главных акцентов в интерьере спальни, который легко изменить. Если у вас нейтральная ткань без принта, то подумайте о том, чтобы добавить немного красок. Если у вас на кровати нет декоративных подушек, то попытайтесь украсить ими спальное место.

Спальня с интересной цветастой постелью / Фото Farrow & Ball

Повесьте новые шторы

Отделку окон в спальне часто игнорируют, однако если вы замените шторы или тюли, то сразу заметите разницу.

"Замена штор на новые занавесы красивого оттенка – это действительно существенное обновление и дополнение к дизайну интерьера. Кроме того, это хорошее украшение для стен, чтобы они не казались такими большими и пустыми", – подсказывает американская дизайнер Дженифер Уолтер.