Как уменьшить потери тепла в квартире с помощью мебели и текстиля

Наружное утепление дома осенью и зимой усложняется низкими температурами и высокой влажностью. При минусовых градусах производить ряд работ становится просто невозможно. Поэтому тем, кто до сих пор не провел комплексную термоизоляцию, в помощь приходят некоторые уловки.

Сделать квартиру несколько теплее помогут правильно расставленная мебель и текстиль. Более детально, что для этого нужно – в материале 24 канала.

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Разместите шкаф у холодной стены



Шкаф может стать своеобразным барьером / Фото unsplash

Шкаф по всей ширине стены способен взять на себя удар. Если же на стене, выходящей на улицу, по центру расположено окно, с обеих сторон от него можно расположить несколько шкафов или стеллажей.

Замените шторы на плотные портьеры



Выберите плотные шторы / Фото unsplash

Портьеры из плотной ткани прекрасно защитят комнату от сквозняков и ветра, что проходит сквозь щели. Чем толще ткань, тем заметнее эффект.

Мягкие изголовья



Мягкие изголовья помешают контакту с холодной стеной / Фото unsplash

Чтобы не мерзнуть зимой, нужно переставить кровать как можно дальше от окон и дверей. Кроме того, можно оградить зону для сна плотной шторой, которая станет дополнительной перегородкой. Это можно сделать, прикрепив металлические карнизы.

Хорошим спасением от холода станут мягкие изголовья, которыми можно прикрыть значительную часть стены.

Ковер на пол

Несмотря на то, что ковры не являются источниками тепла, они способны выполнять функцию надежного изоляционного материала. Лучше всего выбирать модели во всю на площадь пола. Это поможет прикрыть мостики холода, образующиеся вдоль плинтусов.



Ковер – отличная изоляция / Фото unsplash

Не менее важно подобрать ковер из натуральных материалов, поскольку такое изделие прослужит вам не один сезон.

Текстиль на кроватях и диванах



Помните о текстиле / Фото unsplash

Пледы и подушки способны создать ощущение уюта и сделать помещения визуально теплее. Однако этот совет работает не только как плацебо. Ведь действительно нет более быстрого способа согреться, чем накинуть на плечи шерстяной плед и заварить теплый чай.