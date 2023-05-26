Агент Даррен Пирс говорит, что нынешние владельцы решили сделать сад, потому что хотели сделать террасу "более экологичной". По его словам, потенциальные покупатели любят сад во время открытых смотров дома.

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Терраса с уникальным садом на крыше

"Там есть система водоснабжения, также владельцы имеют садовода, который приходит вывозить сорняки. Его нужно только пропаливать каждые шесть месяцев", – рассказывает Пирс.

Сад на крыше / Фото Realestate

Хотя сад расположен на крыше террасы, его можно увидеть из мансарды. Агент по продажам сказал, что терраса была популярна во время маркетинговой кампании из-за своего размера и расположения, а ее ориентировочная цена составляла 2,8 миллиона долларов.

"Благодаря недавнему ремонту, плавно сочетающему старые и новые элементы, крыша и вертикальные зеленые стены поливаются через автоматизированную систему орошения", – пишут в объявлении.

В доме есть четыре спальни и две ванные комнаты. Также помещение вмещает отдельный кабинет, гостиную, столовую и семейные помещения. Здесь есть внутренний двор и мраморная кухня.

Дворик также озелененный / Фото Realestate

Терраса расположена в Дарлингхарсте. Средняя цена дома за последние 12 месяцев в этом районе составляет 2,26 миллионов долларов с темпом роста на 10,6 процента.