Вместе с домом продают еще гараж, который еще больше похож на космическую тарелку. Недвижимость появилась на рынке за 850 тысяч долларов.

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Экстерьер понравится не всем

Дом со странной крышей вмещает четыре спальни и имеет площадь 300 квадратных метров. Его построили еще в 1965 году и с тех пор многое обновляли. Однако первоначальный шарм жилья сохранился в заметных деталях, характерных для середины прошлого столетия.

Уникальное здание спроектировал архитектор Уоррен Хейлман. Среди его работ: аэропорт Спокан, Региональный дом здравоохранения и Паркейд Плаза.

В последний раз дом продавали в 2010 году за 369 500 долларов. Настоящий владелец переделал кухню, приобретя новые шкафы и столешницы.

Внутри дом красивый и просторный / Фото Coeur dAlene MLS

"Жилье спрятано в лесу, так что вы чувствуете себя так, будто оно частное. Хотя здание максимально уединенное, то центру города ехать всего лишь несколько минут", – рассказывает агент по листингу Джоэль Элджи.

Интерьер сделан в стиле минимализма. Здесь светлый деревянный пол, белые стены и панорамные окна. В доме не хватает мебели, поэтому ее новому владельцу нужно будет докупить. Кроме спален и кухни, здесь еще есть гостиная.

Задняя терраса и открытое патио с гидромассажной ванной – идеальное место для наслаждения видами. В гараже можно вместить два автомобиля.