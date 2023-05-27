Этот дом поражает не столько своим аутентичным стилем, сколько изысканными садами, уже отмеченными рядом авторитетных наград.

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Чем уникален дом Рипли

Историческая резиденция Рипли – это уникальная жемчужина в районе Стритхэм Коммон в Лондоне. Построена она еще в 1764 году на месте бывшего Ale House. Реставрация здания длилась несколько десятилетий и, наконец, была завершена в 2016 году.



Изысканный старинный дом / Фото House beautiful

Главная цель восстановления – вернуть помещению его былую славу и восстановить в списке элитной недвижимости в местности. Аутентичный стиль и умные технологии стали главным вызовом для владельцев, ведь пришлось немало поработать над тем, чтобы соединить эти два контраста.

Кроме 5 спален в доме появился кинозал, укомплектованный проектором, экраном и кондиционером, тренажерный зал, подсобное помещение и бассейн под внутренним двориком в саду.



Одна из спален дома / Фото House beautiful



Так выглядит кухня / Фото House beautiful

При создании Ripley House было использовано немало инновационных технологий, чтобы уменьшить потребление энергии, в частности компостирование пищевых и садовых отходов, светодиодные фонари, размножение растений в теплицах, растительные кашпо, термостаты, конденсационный газовый котел, интеллектуальная система контроля отопления и горячей воды.



Одна из нескольких зон отдыха / Фото House beautiful



Уникальное место / Фото House beautiful



Природа здесь впечатляет / Фото House beautiful

Уникальная изюминка – сады рядом со зданием, которые могут похвастаться несколькими зонами отдыха, взрослыми цветами и деревьями, а также местом для огорода и системой полива, собирающей дождевую воду.

Теперь дом можно приобрести за 2 950 000 фунтов стерлингов.