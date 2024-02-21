Самая большая из "пучка башен" имеет высоту 137 метров. Проект небоскреба разработала датская архитектурная студия BIG, для которой это первая работа в Техасе.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Небоскреб является "связкой из шести башен"

Вместо того, чтобы придерживаться традиционной монолитной структуры, небоскреб под названием 1550 on the Green спроектировали, используя новаторский подход. Ведущий архитектор Дженна Дезински, говорит, что это помогло создать "динамическое качество и визуальную привлекательность небоскреба", а также его гармоничные отношения с окружающим городским ландшафтом.

Небоскреб состоит из шести отдельных башен / Фото Dezeen

В отделке фасадов компания использовала стекло, алюминий и бетон. Небольшой наклон этажей над уровнем земли создает выступы на периметре здания.

В дизайне помещений, таких как лаунж-зоны и тренажерный зал, студия использовала теплые цвета и медные акценты, чтобы они соответствовали фасаду. Все здания разделены на "модули" размером 18 на 18 метров, благодаря чему на все этажи проникает много естественного света.

Внутри будут торговые и офисные помещения / Фото Dezeen

Команда специалистов также рассказала, что во время строительства использовали Embodied Carbon in Construction Calculator – инструмент для определения уровня углерода, который потребляют материалы. Также в проекте предусмотрены системы сбора дождевой воды, чтобы компенсировать затраты воды на орошение зеленых элементов.