Найбільша з "пучка веж" має висоту 137 метрів. Проєкт хмарочоса розробила данська архітектурна студія BIG, для якої це перша робота в Техасі.

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Хмарочос є "зв'язкою з шести веж"

Замість того, щоб дотримуватись традиційної монолітної структури, хмарочос під назвою 1550 on the Green спроєктували, використовуючи новаторський підхід. Провідна архітекторка Дженна Дезінскі, каже, що це допомогло створити "динамічну якість та візуальну привабливість хмарочоса", а також його гармонійні стосунки з навколишнім міським ландшафтом.

Хмарочос складається з шести окремих веж / Фото Dezeen

В обробці фасадів компанія використовувала скло, алюміній та бетон. Невеликий нахил поверхів над рівнем землі створює виступи на периметрі будівлі.

У дизайні приміщень, як-от лаунж-зони та тренажерний зал, студія використовувала теплі кольори та мідні акценти, щоб вони відповідали фасаду. Всі будівлі розділені на "модулі" розміром 18 на 18 метрів, завдяки чому на всі поверхи проникає багато природного світла.

Усередині будуть торговельні та офісні приміщення / Фото Dezeen

Команда фахівців також розповіла, що під час будівництва використали Embodied Carbon in Construction Calculator – інструмент для визначення рівня вуглецю, який споживають матеріали. Також у проєкті передбачені системи збору дощової води, щоб компенсувати витрати води на зрошення зелених елементів.