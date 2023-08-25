Замок площадью 1670 квадратных метров, также известный как замок Криса Марка, расположен в Вудстоке, Коннектикут. Это уже не в первый раз, когда уникальное имущество попадает на рынок. Его продают с 2014 года, четыре года спустя после завершения длительного строительного проекта.

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Не дом, а настоящая сказка

Владелец замка купил участок площадью 75 акров за 167 500 долларов в 2003 году. Уже семь лет спустя он построил там грандиозную резиденцию.

Королевская недвижимость впервые появилась на рынке в 2014 году за 45 миллионов долларов. В 2015 году эта ошеломляющая недвижимость, которую все еще продавали за такую же сумму, стала одним из самых популярных домов на сайтах по продаже недвижимости.

Но эта популярность не помогла владельцу продать замок. Огромное жилье вернулось на рынок в 2021 году за 35 миллионов долларов. Но потом в 2022 году цена подскочила до 60 миллионов долларов. Замок и тогда не продали, поэтому сейчас он снова на рынке, уже по сниженной цене – 26 миллионов долларов.

Темный интерьер с использованием дерева / Фото Smart MLS

Замок вмещает девять спален, семь ванных, большую кухню, приемную и многочисленные комнаты общего пользования. Чуть ли не в каждой комнате есть камин и почти все детали сделаны из 25 видов древесины.

К собственности принадлежит также дополнительное здание, где когда-то жили экзотические животные. На территории леса есть пруд площадью 12 гектаров.