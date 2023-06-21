Не существует лучших цветов, ведь каждый человек любит разное. "То, что лучше подойдет одному человеку, может подойти не всем, особенно если этот цвет не нравится", – объясняет исполнительный директор Институт цвета Pantone. Однако есть несколько надежных типов цветов, которые, как доказано, действительно положительно влияют и расслабляют большинство людей.

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Используйте естественный цвет: синий и зеленый

"Голубые и зеленые цвета распространены в природе и прекрасно способствуют расслаблению и восстановлению сил. В сочетании с более теплыми серым и белым также добавляет ощущение покоя и возможность зарядиться энергией", – объясняет психолог Ли Чемберс.

Спальня в зеленых оттенках / Фото Little Greene

Выбирайте нейтральные тона

Отделка нейтральными цветами – отличная идея для цветовых схем гостиной. Например, насыщенные песочно-нейтральные цвета, такие как коричневый или карамельный, придают простору нотки роскоши и покоя.

"Если вы хотите покрасить комнату в эти цвета полностью, то я бы предложила добавить черный акцент где-нибудь внутри", – Натали Брэдли.

Светло-коричневая обеденная зона / Фото Davide Lovatti

Используйте мягкие и теплые цветовые оттенки

Все теплые желтые, оранжевые тона, красные, красно-фиолетовые, теплые розовые будут идеальными для покраски стен. Они не должны быть яркими, а более мягкими. Например, выбирайте персиковый вместо оранжевого или нежно-розовый вместо красного.



Спальня в теплых, желтых оттенках / Фото Benjamin Moore