Не існує найкращих кольорів, адже кожна людина любить різне. "Те, що найкраще підійде одній людині, може підійти не всім, особливо якщо цей колір не подобається", – пояснює виконавчий директор Інститут кольору Pantone. Проте є кілька надійних типів кольорів, що, як доведено, справді впливають позитивно та розслаблюють більшість людей.

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Використовуйте природні кольори: сині та зелені

"Блакитні та зелені кольори поширені в природі та чудово сприяють розслабленню та відновленню сил. у поєднанні з більш теплими сірим і білим також додає відчуття спокою та можливість зарядитися енергією, – пояснює психолог Лі Чемберс.

Спальня в зелених відтінках / Фото Little Greene

Обирайте нейтральні тони

Оздоблення нейтральними кольорами – чудова ідея для колірних схем вітальні. Наприклад, насичені пісочно-нейтральні кольори, такі як коричневий або карамельний, додають простору нотки розкоші та спокою.

"Якщо ви хочете пофарбувати кімнату в ці кольори повністю, то я б запропонувала додати чорний акцент десь усередині", – Наталі Бредлі.

Світло-коричнева обідня зона / Фото Davide Lovatti

Використовуйте м'які й теплі відтінки кольорів

Усі теплі жовті, помаранчеві тони, червоні, червоно-фіолетові, теплі рожеві будуть ідеальними для фарбування стін. Вони не повинні бути яскравими, а більш м'якими. Наприклад, обирайте персиковий замість оранжевого або ніжно-рожевий замість червоного.



Спальня в теплих, жовтих відтінках / Фото Benjamin Moore