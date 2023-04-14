Всегда заметно, когда личное здание известного архитектора появляется на рынке. Он сразу вызывает восхищение и любопытство.

Так что можно ожидать интереса к помещению в Лос-Анджелесе, где жил архитектор, художник и педагог умерший в 2013 году Дэвид Минг-Ли Лоу. Его имущество продается за 3 миллиона долларов.

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Дом устойчив к землетрясениям

Лоу построил промышленное современное жилье площадью 364 квадратных метра. Этот инновационный дом был отмечен в рамках празднования столетия Американского института архитекторов. Он вошел в список 100 важнейших резиденций страны через сейсмоустойчивый дизайн.

У дома есть сейсмостойкий дизайн / Фото The MLS

Жилье построено на базовых изоляторах с вязким демпфером (немного похожих на амортизаторы), которые защищают его от разрушительных сейсмических волн. Дом имеет стальной каркас, также защищающий, оцинкованные холодильные панели и стальные шкафы.

Базовые изоляторы вязкого демпфера / Фото The MLS

Однако интерьер не так строг и холоден, как кажется. В нем есть также уютные элементы: деревянный пол, стеллажи и потолки; высокие стены с панорамными окнами, пропускающими много природного света. Дом вмещает три комнаты и три санузла.

Кухня со стальными шкафами / Фото The MLS

Также здесь есть частный двор с привлекательной чайной, гараж на два автомобиля, подвал. Всё питается от солнечных батарей. Апартаменты расположены в районе Сотелл в Западном Лос-Анджелесе.