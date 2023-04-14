Завжди помітно, коли особистий будинок відомого архітектора з'являється на ринку. Він одразу викликає захоплення та цікавість.

Тож можна очікувати інтересу до помешкання в Лос-Анджелесі, де жив архітектор, художник і педагог Девід Мінг-Лі Лоу, який помер у 2013 році. Його майно продають за 3 мільйони доларів.

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Будинок стійкий до землетрусів

Лоу побудував промислове сучасне житло площею 364 квадратні метри. Цей інноваційний будинок відзначили в рамках святкування сторіччя Американського інституту архітекторів. Він увійшов до списку 100 найважливіших резиденцій країни через сейсмостійкий дизайн.

Будинок має сейсмостійкий дизайн / Фото The MLS

Житло збудоване на базових ізоляторах із в'язким демпфером (трохи схожих на амортизатори), які захищають його від руйнівних сейсмічних хвиль. Будинок має сталевий каркас, що також захищає, оцинковані холодильні панелі та сталеві шафи.

Базові ізолятори в'язкого демпфера / Фото The MLS

Однак інтер'єр не такий строгий та холодний, як здається. У ньому є також затишні елементи: дерев'яна підлога, стелажі та стелі; високі стіни з панорамними вікнами, які пропускають багато природного світла. Будинок вміщує три кімнати та три санвузли.

Кухня зі сталевими шафами / Фото The MLS

Також тут є приватний двір з привабливою чайною, гараж на два авто, підвал. Усе живиться від сонячних батарей. Помешкання розташоване в районі Сотелл у Західному Лос-Анджелесі.