К сожалению, акцент на функциональности и удобстве был в приоритете не всегда. Следовательно, множество кухонь до сих пор хранят столешницы странных форм, фасады неудачных цветов и непрактичные мойки. Чем их заменить – рассказываем дальше.

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Бежевый цвет

Бежевый цвет ассоциируется с нейтральностью, однако на самом деле он во многом опасен. К примеру, если при изменении освещения он переходит в желтизну, существует риск, что фасады будут выглядеть неопрятно.



Какие фасады выбрать, чтобы кухня имела опрятный вид / Коллаж 24 Канала

Однако категорически отказываться от бежевого не обязательно. Главное – внимательнее подойти к выбору оттенка. Если вы делаете кухню на заказ, попросите образцы материалов и испытайте их при искусственном и естественном свете в соответствующем помещении.

Плитка с надписями

Надписи на кухонных фартуках или обоях в столовой зоне быстро надоедут. К тому же они совершенно неактуальны в 2023 году. Так что лучше от них отказаться.



Как оформить кухню / Коллаж 24 Канала

Если вы не хотите использовать однотонную плитку, можно использовать варианты с геометрическими принтами.

Круглая барная стойка



Какую барную стойку не стоит использовать на кухне / Коллаж 24 Канала

Округлые формы в мебели сейчас действительно актуальны, однако этот тренд совершенно не подходит кухне. Закругленные барные стойки напоминают об интерьерах "нулевых" лет, в который у речи не было о практичности.

Каменный фартук



Антитренд в оформлении кухонного фартука / Коллаж 24 Канала

Как и предыдущий антитренд, каменная отделка фартука является отсылкой к интерьерам прошлого. Однако практичности в таком решении совсем нет, даже больше – отмыть их от грязи или жира практически невозможно. Оптимальный выбор для фартука – это плитка или керамогранит.

Мойка из нержавеющей стали



Какая мойка для кухни – самый практичный вариант / Коллаж 24 Канал

Чтобы мойка не походила на "заплатку" посреди столешницы, стоит выбирать встроенные модели. Накладные варианты из нержавеющей стали не просто будут выбиваться из общей композиции, но и станут причиной загрязнения всей поверхности, ведь накапливающаяся на волнистом выступе грязь требует постоянной уборки.