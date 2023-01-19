5 простых способов визуально расширить гостиную
Урбанизация вызвала большой спрос на городское жилище. Современный человек живет в огромных комплексах с развитой инфраструктурой, однако сами квартиры становятся с каждым годом более малогабаритными.
Несмотря на сокращение площади, жители хотят, чтобы в их помещениях поместилось все необходимое. Но для этого нужно знать несколько лайфхаков. О чем идет речь, рассказывает 24 Канал.
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Используйте раздвижные двери и перегородки
Это один из лучших способов сэкономить место, ведь традиционная дверь в небольших комнатах займет слишком много пространства. В то же время перегородки выполнят одновременно несколько функций: обеспечат уединение, разделят помещение на зоны и станут отличным акцентным элементом.
Перегородки могут стать элементом декора / Фото houzz
Продумайте освещение
В небольших гостиных вопрос освещения лучше продумать еще на этапе дизайн-проекта. При этом следует предусмотреть несколько источников света. Особое внимание обращайте на настенную и потолочную подсветку.
Обеспечьте несколько источников света / Фото Home Design HD-m2
Используйте удобные кресла вместо дивана
Еще один практический способ сэкономить место и зрительно расширить пространство – это кресла. В отличие от дивана, их легко перемещать, причем разнообразные модификации возможны не только в гостиной, но и в других зонах. Собственно, возможность адаптировать кресла под большее количество задач делает их более практичным выбором для небольших помещений.
Когда стоит использовать кресла вместо диванов / Фото Unsplash
Используйте углы
Углы могут стать зоной для массивных растений или декоративных элементов. Да, даже в небольших помещениях они могут быть уместными. К тому же, здесь можно обустроить стеллажи для хранения книг, настольных игр или произведений искусства с фотографиями родных.
Как обустроить угол комнаты / Фото luluandgeorgia
Не забывайте о зеркалах
Это проверенный способ зрительно расширить пространство. Можно использовать в частности горизонтальные зеркала, ведь они помогут визуально поднять потолок. Хорошо будут выглядеть зеркала необычной формы.
Экспериментируйте с формой зеркал / Фото etsy