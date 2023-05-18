Перехватывает дыхание: футуристический дом, который заставит мечтать

Рассматривая роскошные дома знаменитостей или состоятельных людей, мы редко проявляем некий потребительский или мечтательный интерес. Однако с этим домом все будет по-другому.

Роскошь в сочетании с уникальными природными мотивами, пейзажами и комфортом заставит биться ваше сердце чаще. Смотрите и наслаждайтесь.

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Вдохновляющий и впечатляющий дом

Эта жемчужина изысканной архитектуры и продуманного дизайна находится в Кернсе. 14 месяцев назад дом уже выходил на рынок с маркировкой элитной недвижимости, так что у хантеров за уникальными усадьбами появилась очередная возможность порадовать себя стоимостной недвижимостью.

Разместилось в просторном здании немало комнат для комфортного сна, работы и отдыха. В частности, здесь есть 3 спальни, большая главная комната и 2 ванные комнаты. Стильный дизайнерский ремонт дополняют высокие потолки, панорамные окна и большую крытую террасу.

Именно она становится любимым местом в доме для всех хозяев, ведь кроме уютного отдыха с впечатляющими видами вы можете расслабиться в СПА, рассчитанном на 7 человек, или пейзажном бассейне.



Красивый интерьер / Фото Realestate

Светлая ванная комната / Фото Realestate

Стильная кухня / Фото Realestate

Терраса с роскошным видом / Фото Realestate

Также из удобств для хозяев предусмотрен гараж на две машины, сад за домом и электрические передние ворота. Общая площадь участка составляет 1103 квадратных метра, а стоит желанная роскошь 2 374 920 долларов США. Интересно, что дом сейчас имеет самую высокую стоимость в элитном районе.