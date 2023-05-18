Розкіш у поєднанні з унікальними природними мотивами, краєвидами та комфортом змусить битись ваше серденько частіше. Дивіться і насолоджуйтесь.

До теми 12 тисяч доларів на місяць: як виглядає мрія на воді

Будинок, який надихає і вражає водночас

Ця перлина вишуканої архітектури та продуманого дизайну розташована у Кернсі. 14 місяців тому будинок вже виходив на ринок з маркуванням елітної нерухомості, тож у хантерів за унікальними садибами з'явилась чергова можливість потішити себе вартісною нерухомістю.

Розмістились у просторій будівлі чимало кімнат для комфортного сну, роботи та відпочинку. Зокрема, тут є 3 спальні, велика головна кімната та 2 ванні кімнати. Стильний дизайнерський ремонт доповнюють високі стелі, панорамні вікна та велика крита тераса.

Саме вона стає улюбленим місцем у будинку для всіх господарів, адже, окрім затишного відпочинку з вражаючими краєвидами, ви маєте змогу розслабитись у СПА, яке розраховане на 7 осіб, чи пейзажному басейні.



Красивий інтер'єр / Фото Realestate

Світла ванна кімната / Фото Realestate

Стильна кухня / Фото Realestate

Тераса з розкішним видом / Фото Realestate

Також зі зручностей для господарів передбачений гараж на дві машини, сад позаду будинку та електричні передні ворота. Загальна площа ділянки становить 1103 метри квадратних, а коштує омріяна розкіш 2 374 920 доларів США. Цікаво, шо будинок наразі має найвищу вартість в елітному районі.