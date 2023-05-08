Никогда не делайте кухню в этих цветах: ужасные идеи

Выбор цвета и покрытия для фасадов имеет важное значение, ведь от него зависит долговечность и стиль вашего ремонта.

Многие боятся или не слишком осведомлены в современных трендах, поэтому полагаются на свои предпочтения при выборе фасадов или покрытия для стен. О том, какие цвета испортят кухню, делимся дальше.

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В каких цветах не стоит делать кухню

Зеленый

На этом цвете, как и на устаревших глянцевых фасадах, видно каждое загрязнение, которых во время приготовления пищи будет много. Светло-зеленые и салатовые оттенки давно вышли из трендов и превратились в нестильный максимализм. Такая кухня, несмотря на яркий теплый цвет, будет холодной и безатмосферной.



Холодный цвет кухни / Фото из открытых источников

Яркий красный

Красный цвет наш мозг воспринимает как триггер. Он не только ярок для зрения, но и назойлив для нервной системы, ведь им обозначают опасность. Так и кухня в этих оттенках будет заставлять вас чувствовать себя скованным и раздраженным.

Желтый



Цвет не слишком привлекателен для кухни / Фото из открытых источников

Еще один устаревший оттенок, который может ассоциативно привязать вашу кухню к известной сети фаст-фуда McDonald's. Компания для оформления своих заведений использует желтые оттенки, так что ваша кухня может быть вполне похожа на них.