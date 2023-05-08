Багато хто боїться або ж не надто обізнаний у сучасних трендах, тож покладається на свої вподобання при виборі фасадів чи покриття для стін. Про те, які кольори зіпсують кухню, ділимось далі.

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У яких кольорах не варто робити кухню

Зелений

На цьому кольорі, як і на застарілих глянцевих фасадах, неабияк видно кожне забруднення, яких під час приготування їжі буде багатенько. Світло-зелені та салатові відтінки вже давно вийшли з трендів та перетворились у нестильний максималізм. Така кухня, незважаючи на яскравих теплий колір, буде холодною та безатмосферною.



Холодний колір кухні / Фото з відкритих джерел

Яскравий червоний

Червоний колір наш мозок сприймає як тригер. Він не лише яскравий для зору, але й настирливий для нервової системи, адже ним позначають небезпеку. Так і кухня у цих відтінків буде змушувати вам почуватись скутим та роздратованим.

Жовтий



Колір не надто привабливий для кухні / Фото з відкритих джерел

Ще один застарілий відтінок, який може асоціативно прив'язати вашу кухню до відомої мережі фаст-фуду McDonald's. Компанія для оформлення своїх закладів використовує жовті відтінки, тож ваша кухня може бути цілком схожою на них.