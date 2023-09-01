Существует много дизайнерских уловок и схем, чтобы максимально использовать площадь узких комнат. Вот три подсказки от дизайнеров, как правильно организовать пространство.

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Тип планировки "одна стена"

Организация всех инженерных коммуникаций в ванной так, чтобы они были по одну стену, является разумным решением. Этот тип планировки часто используется для узких помещений в дизайне кухни.

Дизайнер Ирэн Гантер объясняет: "Все должно быть размещено с одной стороны пространства – подобно кухне на камбуге – и напротив окна, если оно у вас есть".

Ванная комната, где вся сантехника с одной стороны / Фото Бенджамин Мур

Настенные раковины

Умный дизайнерский трюк – подвесная раковина. Это создает иллюзию большего пространства, поэтому его часто используют в узкой или маленькой ванной.

"Мы рекомендуем подвесные раковины или размещать их и тумбах с высокими ножками", – говорит эксперт Дженнифер Гамильтон.

Раковина прикреплена к стене / The Wawdrey House

Умное хранилище

В узких ванных действительно мало места, чтобы хранить даже самые необходимые вещи. Поэтому сделать встроенные в стене полки – гениальная идея.

"Настенный ящик" не займет место, а наоборот прибавит. Полки можно сделать где угодно. В этой ванной комнате решили обустроить над умывальником.

Встраиваемые полки для хранения / HUX London