Існує багато дизайнерських хитрощів і схем, щоб максимально використати площу вузьких кімнат. Ось три підказки від дизайнерів, як правильно організувати простір.

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Тип планування "одна стіна"

Організація всіх інженерних комунікацій у ванній так, щоб вони були по одну стіну, є розумним рішенням. Цей тип планування часто використовують для вузьких приміщень у дизайні кухні.

Дизайнерка Ірен Гантер пояснює: "Усе має бути розміщене з одного боку простору – подібно до кухні на камбузі – і навпроти вікна, якщо воно у вас є".

Ванна кімната, де вся сантехніка з одного боку / Фото Бенджамін Мур

Настінні раковини

Розумний дизайнерський трюк — підвісна раковина. Це створює ілюзію більшого простору, тож його часто використовують у вузькій або маленькій ванній кімнаті.

"Ми рекомендуємо підвісні раковини або розміщувати їх та тумбах з високими ніжками", – каже експертка Дженніфер Гамільтон.

Раковина прикріплена до стіни / The Wawdrey House

Розумне сховище

У вузьких ванних справді мало місця, щоб зберігати навіть найнеобхідніші речі. Тому зробити вбудовані у стіні полиці – геніальна ідея.

"Настінний ящик" не забере місце, а навпаки додасть. Полиці можна зробити будь-де. У цій ванній кімнаті вирішили облаштувати над умивальником.

Вбудовані полиці для зберігання / HUX London