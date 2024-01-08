Дом с сюрпризом: какое жилье продают в Британии за 70 тысяч фунтов

Этот просторный дом в Озерном крае смутил покупателей жилья, когда появился на рынке всего за 70 тысяч фунтов. Если сравнивать эту стоимость со средней ценой дома в Британии, это очень дешевое предложение.

В декабре цены на недвижимость в Великобритании снова выросли, как и в предыдущие два месяца. Сейчас средняя цена дома составляет около 287 105 фунтов стерлингов. Итак, когда на рынке появляются выгодные предложения, покупатели сразу заключают сделки. Однако такой же истории с этим домом за 70 тысяч фунтов не произошло.

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Какой сюрприз оставили владельцы

Дом с террасой в Барроу-ин-Фернессе, Камбрия, казался идеальным предложением, но это только на первый взгляд. Агенты по продажам называют его "прекрасной инвестиционной возможностью". Возможно, это так, но новые владельцы должны быть готовы, что вместе с домом приобретут кучу хлама, который чуть ли не до потолка.

Главная спальня / Фото bettermove.co.uk

В главной спальне вещами закидан весь комод, частично кровать и пол. Во второй спальне ситуация не лучше, а столовую "поглотило" море сумок, постельного белья и контейнеров. Однако худший беспорядок – в гостиной. Весь пол покрыт бытовыми вещами, пожалуй, по грудь.

Между всем этим хламом внимательные заметят состояние стен в главной спальне и гостиной, требующих обновления. Новым владельцам нужно будет тяжело поработать, чтобы привести дом в порядок.



Худший беспорядок в гостиной / Фото bettermove.co.uk

Соцсети разразились шутками об этом помещении, которое описали как "покупку личного кошмара" и "предложение, которое нельзя пропустить". Агенты говорят, что продают такие заброшенные дома инвесторам, которые "хотят расширить свой портфель".