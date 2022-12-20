Открытие городка в Горенке состоялось 18 декабря. Похожие поселения уже успешно функционируют в Ирпене, Буче, Бородянке, Макарове, Иванкове и в других населенных пунктах, которые получили значительные повреждения в результате российской военной агрессии.

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Модульные дома оснащены всем необходимым

Модульный городок состоит из 2 секций, каждая из которых содержит 22 комнаты для проживания. Оно рассчитано на одновременное размещение 176 человек. Комнаты укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания, в частности, мебелью и базовой бытовой техникой.

Также для обитателей модульного города функционируют кухни с кухонными принадлежностями, предусмотрены отдельные модули со столовыми и санузлами. Для детей обустроили детские комнаты.

Как выглядит модульное поселение в Горенке: смотрите видео

Модульное жилье установлено при содействии Польши.

"Это уже не первый модульный городок на Киевщине, где могут найти убежище те, кто остался без собственных домов из-за войны. Искренне благодарен польскому правительству за содействие в размещении такого жилья, а всем партнерам за помощь в обеспечении жителей таких городков необходимыми вещами".

А мы в свою очередь продолжаем ежедневную работу над восстановлением Киевщины, чтобы все жители как можно скорее вернулись уже в собственные дома,

– отметил заместитель начальника Киевской областной военной администрации Николай Бойко.

Напомним, в конце октября в Министерстве развития общин и территорий рассказали, что до конца года жильем планируют обеспечить еще 5000 человек. Для этого планируют построить более десяти модульных городков в относительно безопасных регионах Украины.