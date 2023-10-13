Самый дорогой в штате: как выглядит дом за 17 миллионов в Миссури

Это не обычный дом, а особняк с 11 спальнями. Он расположен на заметном месте в районе Бухта миллиардеров. Но самым преимуществом этого жилья считаются одни из лучших пейзажей на озере Озаркс.

Особняк имеет площадь более 1300 квадратных метров. Из каждой комнаты открывается невероятный вид на озеро.

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Огромный дом с панорамными окнами

"Он расположен в самой эксклюзивной застройке, где ни один дом на продажу не доступен за 1 миллион долларов, а гораздо дороже", – говорит агент по листингу Джонатан Хартенштейн.

Несколько факторов отличают этот особняк от других домов в общине. "Это 5,5 гектара территории, поэтому это поместье. Большинство домов имеют 100 футов озера, но это 600 футов", – рассказал агент.

Эффектное фойе имеет итальянский мраморный пол и 12-метровый потолок, как в соборе. Внутреннее освещение, звук, охрана и системы отопления могут управляться дистанционно. Огромная кухня имеет два острова, "столешницу из гранита фьюжн" и высококачественную технику.

Самый дорогой дом в Миссури / Фото BDAR&LOBR

На первом этаже есть две основные спальни. В одной из них обустроена большая зона отдыха, гидромассажная ванная и выход на частную террасу. Библиотека-гостиная отличается красивым кессонным деревянным потолком и величественным камином.

Для развлечений есть The Pavilion – здание площадью 230 квадратных метров у бассейна с тремя открывающимися стенами. Там есть бар с полностью оборудованной кухней и комната игр. "Все феноменально большое. Вы могли бы провести там свадьбу", – отмечает агент по листингу.