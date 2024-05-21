На аэрофотоснимках видно, что дома стоят в очень опасном месте. На краю скалы установили специальные знаки, которые предупреждают об опасности: родителей просят следить за своими детьми и не переходить бетонные блоки.

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Дома медленно "сползают" в море

Курортный городок Ньюхейвен раньше считали идеальным для жизни пожилых людей, которые ищут покоя и гармонии с природой. Однако из-за эрозии там растет риск обвала. Некоторые дома оказались всего в 6 метрах от обрыва.



Дома в шаге от пропасти / Фото Eddie Mitchell

Чрезвычайно влажная погода в Великобритании этой зимой только обострила проблему оползня почв, особенно на восточном побережье, где мягкое покрытие, в частности песок и глина. К тому же пологий ландшафт позволяет морским волнам во время штормов попадать вглубь материка,

- объяснила причину местный эксперт по недвижимости.

Не только этот город страдает от эрозии в Великобритании. По прогнозам, до 2100 года в стране из-за оползня будут разрушены более 2200 домов.

Последствия эрозии в Ньюхейвене / Фото Eddie Mitchell

Наибольший риск существует в прибрежных общинах, что в Корнуолле, Камбрии, Дорсете, Восточном Йоркшире, Эссексе, на острове Уайт, в Кенте, Нортумберленде, Норфолке и Сассексе.