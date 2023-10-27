Существует много лайфхаков, как можно осветить ванную комнату и улучшить ее общий вид. А может, этого не нужно делать вообще, если вы планируете окрашивать стены в темный цвет? Вот 5 советов от ведущих дизайнеров, которые вам точно помогут.
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Используйте зеркала
Зеркала обладают эффектом расширения и освещения / Фото White Arrow
Поддайтесь тьме
Второй, потенциально изысканный вариант – создать темный дизайн / Фото OKA
Предпочитайте глянцевые покрытия.
Такие поверхности отражают свет, помогающий расшить пространство.
Используйте несколько видов искусственного освещения
Многие источники искусственного света улучшат общий вид комнаты / Фото Future
Поставьте комнатные растения
Растения освежат ванную комнату без окон / Фото Bathroom Plants & Green Decor