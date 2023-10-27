Існує багато лайфхаків, як можна "освітлити" ванну кімнату й покращити її загальний вигляд. А, може, цього не потрібно робити взагалі, якщо ви плануєте фарбувати стіни в темний колір? Ось 5 пораді від провідних дизайнерів, які вам точно допоможуть.

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Використовуйте дзеркала

Дзеркала мають ефект розширення та освітлення / Фото White Arrow

Піддайтеся темряві

Другий, потенційно вишуканий варіант – створити темний дизайн / Фото OKA

Віддавайте перевагу глянцевим покриттям

Такі поверхні відбивають світло, що допомагає розшити простір / Фото Future

Використовуйте кілька видів штучного освітлення

Багато джерел штучного світла покращить загальний вигляд кімнати / Фото Future

Поставте кімнатні рослини

Рослини освіжать ванну кімнату без вікон / Фото Bathroom Plants & Green Decor