Как правильно оформить интерьер в ванной без окон: советы от ведущих дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Когда в ванной комнате есть хоть одно окно, это частично является гарантией хорошего светлого интерьера. Если его нет, нужно хорошо подумать, как создать красивый дизайн так, чтобы помещение не было мрачным и неприятным.
Существует много лайфхаков, как можно осветить ванную комнату и улучшить ее общий вид. А может, этого не нужно делать вообще, если вы планируете окрашивать стены в темный цвет? Вот 5 советов от ведущих дизайнеров, которые вам точно помогут.
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