Как правильно оформить интерьер в ванной без окон: советы от ведущих дизайнеров

Когда в ванной комнате есть хоть одно окно, это частично является гарантией хорошего светлого интерьера. Если его нет, нужно хорошо подумать, как создать красивый дизайн так, чтобы помещение не было мрачным и неприятным.

Существует много лайфхаков, как можно осветить ванную комнату и улучшить ее общий вид. А может, этого не нужно делать вообще, если вы планируете окрашивать стены в темный цвет? Вот 5 советов от ведущих дизайнеров, которые вам точно помогут.

Обратите внимание Инвестиции в недвижимость: как выбрать объект и застройщика

Используйте зеркала

Зеркала обладают эффектом расширения и освещения / Фото White Arrow

Поддайтесь тьме

Второй, потенциально изысканный вариант – создать темный дизайн / Фото OKA

Предпочитайте глянцевые покрытия.

Такие поверхности отражают свет, помогающий расшить пространство.

Используйте несколько видов искусственного освещения

Многие источники искусственного света улучшат общий вид комнаты / Фото Future

Поставьте комнатные растения

Растения освежат ванную комнату без окон / Фото Bathroom Plants & Green Decor