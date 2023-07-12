Простота, природность и красота – это основные черты скандинавского стиля, где господствуют чистые линии, натуральные материалы, нейтральные цвета и индивидуальные акценты. Вот пять идей для дизайна ванной комнаты, которые не оставят вас равнодушными.
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Подумайте о деревянной стене в вашей ванной комнате
Акцентная деревянная стена придаст текстуру / Фото The Weekender
Совместите белые стены с эффектной напольной плиткой
Узорчатая ярко-синяя плитка в белой ванной / Фото Style by Emily Henderson
Лоскут причудливых обоев добавляет интересности.
Причудливые обои добавляют изюм в дизайнах скандинавского стиля / Фото Sweeten
Скажите "да" ярким деталям и растениям
Скандинавский стиль – это не только о нейтральности / Фото Hawthorn and Main
Мягкие оттенки, органические формы и природные текстуры
"Лёгкая" ванная комната / Фото Sarah Barnard Design