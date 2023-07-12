Простота, природність і краса – це основні риси скандинавського стилю, де панують чисті лінії, натуральні матеріали, нейтральні кольори та індивідуальні акценти. Ось 5 ідей для дизайну ванної кімнати, які не залишать вас байдужими.
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Подумайте про дерев'яну стіну у вашій ванній кімнаті
Акцентна дерев'яна стіна додасть текстури / Фото The Weekender
Поєднайте білі стіни з ефектною плиткою для підлоги
Візерункова яскраво-синя плитка у білій ванній / Фото Style by Emily Henderson
Клаптик химерних шпалер додає цікавинки
Химерні шпалери додають родзинки в дизайнах скандинавського стилю / Фото Sweeten
Скажіть "так" яскравим деталям та рослинам
Скандинавський стиль – це не лише про нейтральність / Фото Hawthorn and Main
М'які відтінки, органічні форми та природні текстури
Ванна кімната, що сяє легкістю / Фото Sarah Barnard Design