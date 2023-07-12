Простота, природність і краса – це основні риси скандинавського стилю, де панують чисті лінії, натуральні матеріали, нейтральні кольори та індивідуальні акценти. Ось 5 ідей для дизайну ванної кімнати, які не залишать вас байдужими.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Подумайте про дерев'яну стіну у вашій ванній кімнаті

Акцентна дерев'яна стіна додасть текстури / Фото The Weekender

Поєднайте білі стіни з ефектною плиткою для підлоги

Візерункова яскраво-синя плитка у білій ванній / Фото Style by Emily Henderson

Клаптик химерних шпалер додає цікавинки

Химерні шпалери додають родзинки в дизайнах скандинавського стилю / Фото Sweeten

Скажіть "так" яскравим деталям та рослинам

Скандинавський стиль – це не лише про нейтральність / Фото Hawthorn and Main

М'які відтінки, органічні форми та природні текстури

Ванна кімната, що сяє легкістю / Фото Sarah Barnard Design