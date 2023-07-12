5 ванных комнат в скандинавском стиле, которые вдохновят вас на ремонт
Источник:the Spruce
Когда речь идет о тенденциях декорирования, которые выдержат испытание временем, скандинавская эстетика остается популярным лидером. Итак, если вы планируете обновить ванную комнату, почему бы не добавить немного скандинавского стиля?
Простота, природность и красота – это основные черты скандинавского стиля, где господствуют чистые линии, натуральные материалы, нейтральные цвета и индивидуальные акценты. Вот пять идей для дизайна ванной комнаты, которые не оставят вас равнодушными.
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