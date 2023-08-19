Минималистичная ванная: 5 красивых дизайнов для фанатов этого стиля

Минималистичные ванные комнаты никогда не надоедают, ведь в них нет ничего лишнего. Интерьеры в этом стиле сдержанны, но изысканны и очень привлекательны.

Все привыкли к тому, что минималистичные ванные комнаты обычно холодные, в серых тонах. Однако если дизайн сосредоточен на использовании натуральных материалов и текстур, интерьер будет уютным. Вот 5 вариантов от дизайнеров, среди которых вы точно что-нибудь выберете.

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Ванная с натуральными деревянными акцентами



Минималистичная ванная комната, в которую добавили элементы из натурального дерева / Фото Amanda Barnes Interiors

Добавьте текстуры с помощью интригующих поверхностей



Бежевая ванная комната, в которой текстура играет решающую роль / Фото Майкла Синклера

Можно создать визуальный интерес с помощью контраста



Контраст создают взаимопротивоположные цвета и материалы / Фото Рафаэля Солди

Добавьте одну особую деталь



Мраморная ванна как центр комнаты / Фото Studio Sam Frost

Откажитесь от ярких цветов



Минималистичная ванная комната в нейтральных тонах / Фото Future