Минималистичная ванная: 5 красивых дизайнов для фанатов этого стиля
Источник:Homes & Gardens
Минималистичные ванные комнаты никогда не надоедают, ведь в них нет ничего лишнего. Интерьеры в этом стиле сдержанны, но изысканны и очень привлекательны.
Все привыкли к тому, что минималистичные ванные комнаты обычно холодные, в серых тонах. Однако если дизайн сосредоточен на использовании натуральных материалов и текстур, интерьер будет уютным. Вот 5 вариантов от дизайнеров, среди которых вы точно что-нибудь выберете.
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Ванная с натуральными деревянными акцентами
Минималистичная ванная комната, в которую добавили элементы из натурального дерева / Фото Amanda Barnes Interiors
Добавьте текстуры с помощью интригующих поверхностей
Бежевая ванная комната, в которой текстура играет решающую роль / Фото Майкла Синклера
Можно создать визуальный интерес с помощью контраста
Контраст создают взаимопротивоположные цвета и материалы / Фото Рафаэля Солди
Добавьте одну особую деталь
Мраморная ванна как центр комнаты / Фото Studio Sam Frost
Откажитесь от ярких цветов
Минималистичная ванная комната в нейтральных тонах / Фото Future