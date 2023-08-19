Усі звикли, що мінімалістичні ванні кімнати зазвичай холодні, у сірих тонах. Та якщо дизайн зосереджений на використанні натуральних матеріалів і текстур, інтер’єр буде затишним. Ось 5 варіантів від дизайнерів, серед яких ви точно щось оберете.

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Ванна з натуральними дерев'яними акцентами



Мінімалістична ванна кімната, у яку додали елементи з натурального дерева / Фото Amanda Barnes Interiors

Додайте текстури за допомогою інтригуючих поверхонь



Бежева ванна кімната, в якій текстура відіграє вирішальну роль / Фото Майкла Сінклера

Можна створити візуальний інтерес за допомогою контрасту



Контраст створюють взаємопротилежні кольори та матеріали / Фото Рафаеля Солді

Додайте одну особливу деталь



Мармурова ванна як центр кімнати / Фото Studio Sam Frost

Відмовтеся від яскравих кольорів



Мінімалістична ванна кімната в нейтральних тонах / Фото Future