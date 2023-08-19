Усі звикли, що мінімалістичні ванні кімнати зазвичай холодні, у сірих тонах. Та якщо дизайн зосереджений на використанні натуральних матеріалів і текстур, інтер’єр буде затишним. Ось 5 варіантів від дизайнерів, серед яких ви точно щось оберете.
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Ванна з натуральними дерев'яними акцентами
Мінімалістична ванна кімната, у яку додали елементи з натурального дерева / Фото Amanda Barnes Interiors
Додайте текстури за допомогою інтригуючих поверхонь
Бежева ванна кімната, в якій текстура відіграє вирішальну роль / Фото Майкла Сінклера
Можна створити візуальний інтерес за допомогою контрасту
Контраст створюють взаємопротилежні кольори та матеріали / Фото Рафаеля Солді
Додайте одну особливу деталь
Мармурова ванна як центр кімнати / Фото Studio Sam Frost
Відмовтеся від яскравих кольорів
Мінімалістична ванна кімната в нейтральних тонах / Фото Future