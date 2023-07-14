Жилье было построено в конце 1980-х годов в средиземноморском архитектурном стиле. Дом вынужденно модернизировали из-за наводнения, охватившего оба этажа. Над проектом работал дизайнер, вложивший туда много усилий.

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В каждой комнате есть особые детали, а ванные – это отдельный вид искусства.

Начнем с кухни. В интерьере заметна любовь дизайнера к ярким цветам, о чем он и признался.

"Для меня цвет – это призыв к положительной энергии. Яркие тона очень влияют на ваше мышление. Если все сделать правильно, это может быть ваша ежедневная симфония", – говорит дизайнер интерьера.

Яркие детали на кухне / Фото Ema Peter

Натуральные и качественные материалы создают богатую и изысканную атмосферу. Среди них известняк, редкий оникс, высококачественный мрамор, белый дуб и грецкий орех.

Здесь и во всем доме можно увидеть мохер, бархат, кожу из Франции и Италии, крепкую латунь для акцентов и фурнитуру.

Интерьер гостиной – изысканный и элегантный. Сразу привлекают внимание высокие потолки и арочные окна. Еще одна гостиная, называемая семейной, окрашена в белых тонах и теплых серых оттенках. Полосатый ковер и синий диван создают определенный колорит.

Красивая гостиная с яркими и темными акцентами / Фото Ema Peter

Каждый, кто ищет "спокойный", но стильный коридор, несомненно, будет черпать вдохновение в этом пространстве. Здесь есть такие же грязно-белые и серые оттенки, как в семейной гостиной.



Коридор в стиле минимализм / Фото Ema Peter

Ванные комнаты достойны особого внимания. Они отличаются от всех остальных уютом и удобством. С первого взгляда даже не все поймут, что это ванная, ведь здесь есть диван и подушки.

Необычный интерьер одной из ванных комнат.