Мечта из детства: как выглядят самые дорогие и роскошные домики на дереве

Дом на дереве – мечта многих еще с детства. К счастью, теперь ее легко реализовать. Немало комплексов отдыха предлагают пожить в домике на дереве.

Отель Treehouse Point расположен в Сиэтле в США. Сейчас он имеет только 7 "номеров". Каждый из них – это домик на дереве. За ночь в таком романтическом доме придется заплатить от 325 до 625 долларов

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Домики расположены в действительно магическом лесу, где растут пихты, кедры и клены. Отель сразу привлек внимание путешественников и СМИ. Treehouse Point – проект Пита Нельсона. Он вошел в историю как автор телешоу и книг о домиках на дереве.



Сказочные номера на деревьях / Christopher Reynolds



Отель расположен в сердце древней природы / Christopher Reynolds



В домиках – уютный интерьер / Christopher Reynolds

Участок у реки для Treehouse Poin Нельсон приобрел еще в 2005 году. Именно там он впоследствии начал возводить свои фантастические "номера". Отмечают, что каждый домик имеет уникальное название, уютный интерьер с аутентичным декором и другие уникальные особенности. В комнатах есть кофеварки и кондиционеры.

Домики на деревьях разговаривают на древнем языке, и их послание универсальное: залезайте на дерево и будьте в гармонии с природой,

– говорится в сообщении.

Менеджер Бри Монахан заметил, что отель – очень популярен среди женихов и невест. Всего в Treehouse Point празднуют более 80 свадеб ежегодно.