Величественный символ острова: представлен план одного из самых высоких небоскребов Африки

Архитектурно-дизайнерская студия xCassia представила концепт "коммерческой башни Domino Tower" в Танзании. Согласно предварительному плану, спиралевидный небоскреб должен располагаться у западного побережья архипелага Занзибар.

В пресс-релизе компании указано, что массивный многофункциональный комплекс площадью 370 000 квадратных метров, станет вторым по высоте зданием в Африке и крупнейшим отелем в Восточной и Центральной Африке. Дизайн проекта вдохновленный формой сложенных друг на друга домино.

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Старт проекта особенно ожидаемый для авторов. Концепт, разработанный еще в 2009 году, был предложен для застройщиков Вьетнама и Саудовской Аравии. Однако в обоих случаях переговоры не дали результатов из-за ограничений по высоте, бюджета, отсутствия морского пространства и ряда других проблем.

Концепт одного из самых высоких небоскребов Африки / Фото Design Boom

Благодаря популярности в социальных сетях, визуализации попали к исполнительной группы AICL, которая предложила реализовать объект в Занзибаре.

Концепт одного из самых высоких небоскребов Африки / Фото Design Boom

Застройка будет реализована на участке площадью 20 гектаров. 70-этажное сооружение должно стать также смотровой башней для туристов. Команда, которая отвечает за проект, убеждена, что это поможет укрепить экономику Танзании, пострадавшей из-за пандемии COVID-19.

Концепт одного из самых высоких небоскребов Африки / Фото Design Boom

Прогнозируемая стоимость здания – 1,3 миллиарда долларов. Здесь будут располагаться отели премиум-класса, 560 апартаментов, поле для гольфа, часовня и стоянка для яхт.