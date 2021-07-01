В Великобритании продают ресторан, которому 700 лет: что в нем особенного – фото

В Великобритании продают ресторан Y Gegin Fawr. Он расположен в деревне Северного Уєльса и является одним из старейших в Соединенном Королевстве.

Здесь собирались паломники, которые отправлялись к могиле короля Артура в Средневековье. Продать заведение хотят за 110 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона гривен).

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Что известно про объект

Ресторан был построен в 1300-х годах. В XVII веке его перестроили. Известно, что изначально заведение было местом отдыха паломников, которые направлялись на остров Бардси, где умер король Артур и где похоронены 20 тысяч святых.

Причина продажи недвижимости не называется, однако это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которой сократился поток туристов.

Ресторан расположен вблизи набережной / Фото Daily Mail

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Что особенного в ресторане

Заведение расположено недалеко от пляжа. В его интерьере – традиционные балки из темного дерева и побеленные стены.

Здание, построенное в 1300-х годах, сохранило невероятную атмосферу / Фото Daily Mail

Внутри есть большой камин, чайные зоны и места отдыха на свежем воздухе.

Место стало любимым для тысяч людей / Фото Daily Mail

По словам риелтора из компании Williams и Goodwin Мелфина Уильямса, новый владелец получит перспективный бизнес в очень популярном месте.

В годы работы место привлекало множество туристов / Фото Daily Mail